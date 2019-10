Projeto social que há mais de nove anos beneficia milhares de crianças e jovens de Belo Horizonte, o Esporte na Cidade fará na próxima quinta-feira (24) o lançamento de sua mais nova empreitada, voltada para a prática do futebol feminino na capital. O evento, marcado para às 13h, acontecerá na Arena Independência.

Com o intuito de atender 150 alunas entre sete e 17 anos, matriculadas e frequentes na rede pública de ensino, o projeto oferecerá aulas na própria Arena, com orientação e supervisão de um profissional de educação física. Cada aluna inscrita no projeto recebe, gratuitamente, camisa, short, meião e chuteira para utilizar durante as atividades.

Para Helber Gurgel, gerente de operações e segurança da Arena Independência, abrir as portas do estádio para o Esporte na Cidade é uma maneira de aproximar a comunidade do Gigante do Horto.

"Para a Arena Independência é muito importante receber o Projeto Esporte na Cidade. Não só pelo crescimento do futebol feminino, já que precisamos realmente incentivar e aumentar a presença da mulher no esporte a cada dia. Mas também pela abrangência social do projeto. É esse aspecto que traz brilho nos olhos de todos da Arena. É poder trazer para dentro do Independência pessoas que, às vezes, não têm oportunidade de conhecer um estádio que teve a honra de receber grandes jogos e campeonatos nacionais, internacionais", comenta Helber Gurgel, gerente de operções e segurança do estádio do Horto.

"É trazer essas pessoas para nosso convívio, para dentro do estádio funciona, é esse contato direto que nos alegra. Então, é muito importante para a Arena esse aspecto social. Estamos trazendo para dentro do estádio pessoas que moram próximas, nas comunidades ao redor e que terão oportunidade de estarem dentro de um ambiente de prática de esportes e longe das coisas ruins das ruas", acrescenta.

O Esporte na Cidade é realizado pela De Peito Aberto – Incentivo ao Esporte, Cultura e Lazer, com patrocínio do Itaú e do SporTV, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e apoio da Arena Independência. O diretor-presidente da DPA, Wenceslau Madeira, explica a escolha pelo futebol feminino.

"Estou muito satisfeito em realizar esse lançamento. O futebol feminino não para de crescer no Brasil. A De Peito Aberto, em parceira com o Itaú, com o SporTV e com a Arena Independência, acredita que fomentar o esporte é a melhor forma de colher fruto no futuro. Vale ressaltar que o Esporte na Cidade não é um projeto de rendimento, nosso foco é gerar impacto social positivo através da prática esportiva, é mostrar a quem mais precisa que o esporte pode ser um caminho, uma opção", diz.

Outubro Rosa

Durante o evento de lançamento do Esporte na Cidade, em Belo Horizonte, as alunas do projeto se reunirão no centro do gramado do Independência para ato em referência ao Outubro Rosa. Na oportunidade, as beneficiadas soltarão balões na cor rosa.

Serviço:

Lançamento do Projeto Esporte na Cidade – Belo Horizonte

Data: 24/10/2019

Horário: 13h

Local: Arena Independência