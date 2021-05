Pelas redes sociais, a Arena MRV informou que o operário que gravou um vídeo dizendo que estava no "galinheiro" e que fez uma "macumba" para o Atlético não conquistar títulos acabou sendo desligado das obras de construção do estádio.

"A Arena MRV informa que notificou a empresa terceirizada e que o operário da gravação já foi desvinculado da obra", escreveu nas redes.

O tal funcionário havia publicado um vídeo com a seguinte fala: "Eldinho, beleza? Eu estou aqui no galinheiro. Eu trouxe uma macumba que eu fiz ontem lá no pai de santo. Vou enterrar aqui, e vocês não vão ganhar nenhum título nesse trem. Nenhum título vocês vão ganhar. Vocês estão f******. Um grande abraço, amigo. Fica com Deus".