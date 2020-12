A nova casa do Atlético, prevista para ser entregue em meados de 2022, a partir de agora, também pode ser construída pelos próprios torcedores. Isso mesmo! Nesta sexta-feira (4), chegou à lojinha da Arena MRV mais um produto para fazer brilhar os olhos da Massa e aumentar o acervo dos colecionadores.

Após apresentar a mini-arena em 3D e a caixinha com a terra do local das obras, o clube aposta agora numa ideia mais interativa. Feita de papelão, a maquete/réplica tem sete peças a serem montadas pelos atleticanos.O intuito é justamente envolver o torcedor e fazê-lo se sentir parte do processo de construção.

"Queríamos que fosse uma coisa simples de se montar e que levasse entre 20 a 30 minutos. Fizemos os protótipos, que começaram com 11 peças. A versão final chegou ao número de sete apenas. Tivemos acesso à planta topográfica e trouxemos isso para o tabuleiro, a base da Arena", conta Samuel de Angelis, designer do projeto, ao Hoje em Dia.

"A intenção foi reproduzir as curvas de nível originais. Junto com o marketing do Atlético, agregamos mais coisas à maquete. Fizemos uma fenda que serve como base para a moeda comemorativa que o clube lançou recentemente. A caixa se transforma numa moldura e a tampa como um acessório para pendurá-la. Além disso, cabe destacar cerca de 90% de todo o produto é utilizável e não vai para o lixo. É um importante diferencial", acrescenta.

Para entregar o resultado final ao Atlético, Samuel contou com a parceria (co-criação) de Gustavo Henrique Nébias, empresário que desenvolve objetos variados em papelão. Foram produzidas inicialmente 2.700 'Arenas' e o valor é de R$ 177, 99.