O comandante segue, até 2021. A eliminação do Sada Cruzeiro nas semifinais da Superliga Masculina, diante do Taubaté, dando fim a uma sequência de cinto títulos e oito finais da competição, felizmente, foi encarada com normalidade mesmo para um time que se acostumou a ganhar tudo. Com isso, Marcelo Méndez renovou seu contrato até 2021, o que garante o argentino à frente da equipe celeste ao menos por mais duas temporadas.

Méndez terá, a partir de agora, uma missão dupla, já que passa a comandar a seleção de seu país na luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.

Desafios paralelos perfeitamente possíveis de administrar considerando o calendário internacional, que prevê datas distintas para as competições de clubes e as disputas dos países. Com a conquista do Sul-Americano, a Raposa se garantiu mais uma vez no Mundial Interclubes.

A diretoria trabalha agora para renovar um grupo que não contará com o ponteiro norte-americano Taylor Sander e o central francês LeRoux. Nos bastidores é dado como certo o retorno do levantador argentino Nico Uriarte. Nomes como os dois mineiros Lucarelli e Otávio também são ventilados, mas as confirmações de reforços devem ser feitas ao fim da Superliga e da temporada nos principais campeonatos nacionais.