O volante Ariel Cabral cravou um feito histórico com a camisa do Cruzeiro nesse sábado (19), na derrota por 2 a 1 para o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De volta aos planos da Raposa, sob o comando do técnico Mozart, o argentino se tornou o jogador estrangeiro com mais partidas disputadas pelo clube.

O hermano superou o meia-atacante uruguaio Arrascaeta, que soma 188 e dividia o recorde com Cabral, agora com 189 confrontos disputados pela agremiação.

Ao fim da partida, o volante argentino lamentava o revés para o time paranaense e prometia muito empenho nesta nova fase de sua trajetória na Raposa.

"Foi difícil com um a menos. Sempre é muito complicado. Mas conseguimos correr e controlar o jogo. Infelizmente, tomamos o (segundo) gol. É continuar trabalhando. Eu entrei no grupo agora. Quero buscar minha melhor versão. Quero agradecer ao Cruzeiro, à minha família e a todo mundo que me apoia", destacou ao Premiere.

Cabral chegou a ser emprestado ao Goiás em 2020 e regressou à Toca em março deste ano. A última partida dele pelos celestes havia sido a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, no dia 3 de outubro do ano passado.

Pelo Cruzeiro, o volante conquistou as Copas do Brasil de 2017 e 2018 e os Campeonatos Mineiros de 2018 e 2019.