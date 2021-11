Em momento positivo no Campeonato Brasileiro, o América está perto de superar sua melhor campanha desde que a principal competição do país começou a ser disputado por pontos corridos, em 2003.

Com 38 pontos, o Coelho, atualmente na décima colocação, está a uma vitória de superar o desempenho da edição de 2018, quando o Alviverde obteve 40 pontos, terminando a disputa na 17ª colocação, sendo rebaixando à Série B.

Nas outras vezes em que disputou a elite do futebol brasileiro no atual modelo, em 2011 e 2016, o Alviverde somou 37 e 28 pontos, respectivamente, também caindo para a Segunda Divisão.

Com a pontuação atual, o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos está perto de alcançar o principal objetivo da temporada: a permanência na Série A.

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coelho tem apenas 1% de chance de ser rebaixado, neste momento.

Returno

A boa campanha do time comandado pelo técnico Marquinhos Santos está sendo impulsionada pela arrancada do equipe no segundo turno da Série B.

Para se ter ideia da evolução do elenco na segunda metade da competição, com apenas dez jogos, o Coelho já igualou os 19 pontos obtidos nas 19 primeiras rodadas do torneio.

As cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota deixam o América como segundo melhor time do returno, atrás apenas do Atlético, líder do Brasileiro, que somou 20 pontos no segundo turno.

O Alvinegro, inclusive, é o próximo rival do América, no clássico deste domingo (7), às 16, no Mineirão, pela 30ª rodada da Série A.

Ampliando ainda mais o recorte, o Coelho foi derrotado apenas uma vez nos últimos 12 jogos e conquistou sete dos últimos nove pontos disputados.

Da vice-lanterna da competição, na 17ª rodada, o Alviverde subiu sete posições e passa, além de sacramentar a permanência na Série A, a almejar a classificação para a Copa Sul-Americana e até para a Taça Libertadores.

