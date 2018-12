O meia-atacante Arrascaeta recebeu de membros da sua família uma camisa personalizada e que destaca o clube onde o jogador começou a carreira, à Seleção Uruguaia e o Cruzeiro. Um dos grandes destaques da Raposa nos últimos anos postou em seu Instagram a imagem do presente, entregue pelos tios Elena e Walter, na pequena cidade de Nuevo Berlín, no Uruguai, onde o camisa 10 nasceu e foi criado.

“Obrigado pelo presente, tios (Elena e Walter)”, postou Arrascaeta em sua conta particular no Instagram.

O presente não tem o requinte das marcas famosas que o jogador veste, mas o valor sentimental do objeto é imenso, já que destaca na parte da frente os uniformes do Defensor Sporting-URU, onde Arrascaeta iniciou os seus passos no futebol, à Seleção do Uruguai, e na parte de trás o Cruzeiro, com o nome do jogador e o número “10” citados.

Decisivo, Arrascaeta fez gols importantes neste ano. Balançou as redes do goleiro Cássio no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e também deixou sua marca nas duas partidas da final do Campeonato Mineiro de 2018.

O gol na Copa do Brasil foi eleito como o mais bonito da competição.