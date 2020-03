Os ginastas brasileiros Arthur Zanetti e Rebeca Andrade brilharam nesta quinta-feira (12) no primeiro dia de competições na etapa de Baku (Azerbaijão), da Copa do Mundo de Ginástica Artística por Aparelhos. Ambos se classificaram para as finais: Zannetti nas argolas, e Rebecca Andrade nas barras assimétricas.

Ginastas brasileiros Arthur Zanetti e Rebeca Andrade se classificaram para as finais

A atleta Thaís Fidélis também disputou nas barras assimétricas, mas terminou na 20ª colocação.

As duas ginastas voltam a competir amanhã (13), nas qualificatórias da trave. Thaís também vai disputar a prova de solo. Nesta sexta-feira (13) outro brasileiro estreia na etapa de Baku: Chico Barreto vai competir no cavalo com alças e na barra-fixa.

Provas

Campeão olímpico e mundial, Zanetti encerrou o primeiro dia de provas na quarta colocação das argolas, alcançando nota final de 14.776. A liderança ficou com o grego Eleftherios Petrounias (15.100), seguindo dos chineses chineses Yang Liu (15.000) e Xingyu (14.933), em segundo e terceiro lugares respectivamente.

Já Rebeca Andrade avançou à final nas barras assimétricas ao finalizar o primeiro dia na terceira posição geral, com 14.233. Um retorno pra lá de especial: em junho do ano passado a atleta sofreu uma lesão no joelho direito, precisou se submeter a uma cirurgia e não pôde participa do Pan de Lima (Peru), nem do Mundial de Stuttgart (Alemanha). A primeira colocada nas assimétricas hoje (12) foi a chinesa Yilin Fan (15.133), e na segunda posição ficou a russa Anastasiia Iliankova (14.776).

Etapa de Doha cancelada

Devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), a Federação Internacional de Ginástica (FIG) decidiu adiar a etapa de Doha, da Copa do Mundo por Aparelhos, que estava prevista para começar na próxima quarta-feira(18). O evento foi remarcado para o período de 3 a 6 de junho.