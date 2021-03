Ainda sem estrear na temporada 2021, o volante Alan Franco, mais uma vez, está fora da lista de relacionados do Atlético. Desta vez, pela limitação de estrangeiros imposta pelo Regulamento Geral de Competições da CBF.

O equatoriano, assim como outros 13 companheiros de elenco, ganhou dias de descanso após o encerramento do Brasileirão. Na volta, com atraso, acabou ficando entregue aos preparados físicos do clube. Por isso, não participou da estreia do técnico Cuca, na vitória sobre o Coimbra.

Desta vez, Franco segue em Belo Horizonte, assim como Dylan Borrero, porque o comandante escolheu outros cinco gringos para o confronto: Alonso, Zaracho, Nacho, Savarino e Vargas.

Atlético e Caldense se enfrentam a partir das 17h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas.

_______________________________________________________________

Art. 42 – Os Clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida até 5 (cinco) atletas estrangeiros, excepcionados os registrados como refugiados que, para efeitos das competições coordenadas pela CBF, equiparam-se aos atletas nacionais, sem nenhuma restrição de direitos.