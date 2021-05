Um prêmio individual com sabor amargo. O americano Rodolfo obteve a artilharia deste Campeonato Mineiro, com sete bolas na rede, mas o título do torneio não veio. E pior: o atacante teve a chance de ouro de fazer o Coelho levantar a taça após cinco anos de hiato, porém falhou no lance capital e que acabou decretando a conquista do Atlético.

Aos 5 minutos do segundo tempo, o avante alviverde cobrou mal uma penalidade, acertando o travessão e levando o jogador ao desespero.

Ao fim da partida, Rodolfo não conteve o choro pela infelicidade no lance e a perda do título mineiro, que esteve muito perto.

Desde 2011 que o América não tinha um artilheiro do Mineiro, quando Fábio Júnior levou a premiação. Só que, infelizmente para Rodolfo, pesou mais a falta de um oitavo gol do que os sete tentos anteriores.