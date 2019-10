Na luta por uma vaga no grupo dos quatro primeiros colocados que vão disputa a elite do futebol brasileiro em 2020, o América vem contando com uma arma eficiente nos últimos jogos da Série B.

Nas últimas cinco partidas (vitorias sobre CRB,Bragantino e Vila, e nas derrotas para Coritiba e Figueirense), os zagueiros do Coelho foram às redes, e estão sendo determinantes para o rendimento ofensivo do Alviverde.

O que ressalta a fase artilheira do sistema defensiva americana é a distribuição dos tentos. No período foram três gols do capitão Ricardo Silva, um do jovem João Cubas e outro de Lucas Kal, que marcou primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova, nesta quinta (15).

Após o duelo com o time goiano, o técnico Felipe Conceição fez questão de comemorar o bom desempenho do time neste quesito.

"Temos pouco tempo para treinar, mas a gente treina. E ganha (evolui) sempre alguma coisa, seja com 15 ou 20 minutos de treino. O que dá para fazer, a gente trabalha bem. Não é só a bola parada ofensiva, mas defensiva também está muito boa, a gente não está tomando gol de bola parada, e eu fico muito feliz com o desempenho, tanto ofensivo, quanto defensivo", completou o comandante americano.

Na 5ª posição na tabela, com 44 pontos, o América volta a campo neste sábado (19), para enfrentar o Oeste, às 16h30, na Arena Barueri, pela 30ª rodada da competição.