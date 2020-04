Um gaúcho, nascido em Santa Rosa, eternizou o nome na história do Cruzeiro e hoje completa 52 anos. Roberto Juceli Weber, o "Roberto Gaúcho", fez 163 partidas pela Raposa (150 oficiais), balançou as redes 33 vezes e acumulou nove voltas olímpicas. Campeão mineiro (1994/96/97), da Copa do Brasil (96), das Copas Master e Ouro (95), da Supercopa (1992) e da Libertadores (97), o ex-atacante até hoje sente o carinho da torcida cruzeirense.

Ele pendurou as chuteiras há duas décadas. Conhecido como "o artilheiro das decisões, Roberto Gaúcho defendeu 11 equipes durante a carreira, mas nada parecido com o que fez em Minas Gerais.

"Comecei minha carreira no Grêmio e, em 1992, o César Masci me trouxe para o Cruzeiro. Eu estava no Guarani de Campinas, onde fiz um Campeonato Brasileiro brilhante. Acabei ficando quase sete anos e meio em Belo Horizonte, conquistando muitos títulos. Fui feliz com a camisa do Cruzeiro e escrevi uma história muito bacana, muito bonita. O Cruzeiro sempre formou grandes times e isso ficou marcado na minha vida", contou ao Hoje em Dia em 2018.

"Meu último clube no país foi o Cruzeiro. Em 1999 eu encerrei a carreira, porque tive uma lesão grave, não voltei a jogar mais e não quis colocar o Cruzeiro na Justiça. Isso ninguém sabe. O André, ex-goleiro, entrou e ganhou um dinheirão. Eu poderia, porque machuquei em um jogo contra o Grêmio, dentro do Mineirão, trabalhando, mas não coloquei o Cruzeiro (na Justiça). Eu tenho um amor pela instituição, pela camisa. Eu não me arrependo de nada, por isso tenho as portas abertas no clube. Trabalhei em outros clubes, mas eu não tive a identificação que tenho no Cruzeiro, onde ganhei muitos títulos, reconhecimento. Eu devo tudo ao Cruzeiro", acrescentou.