Que fase incrível vive o atacante Rodolfo, nome fundamental nesta belíssima campanha do América na Copa do Brasil. O alto poder de decisão do avante voltou a aparecer nesta quarta-feira (11), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela ida das quartas de final. Ao balançar as redes do Colorado, o camisa 9 do Coelho passa a computar um gol por fase da competição mata-mata.

Antes, ele já havia anotado tento sobre Santos-AP (primeira fase), Operário-PR (segunda), Ferroviária (jogo de volta da terceira fase), Ponte Preta (volta da quarta fase) e Corinthians (volta das oitavas de final).

Com este gol em cima dos gaúchos, Rodolfo foi a 12 bolas na rede em 32 partidas na temporada, além de cinco assistências. Ou seja, colaborou diretamente para 17 gols do alviverde neste ano (mais da metade do que o time já marcou).

“Sabíamos que seria muito difícil, mas levamos uma vantagem para Belo Horizonte. Agora é trocar a chave. Depois da Série B (no sábado, o Coelho encara o Cuiabá, fora de casa, às 21h30), pensaremos no Inter. Todo mundo está de parabéns", ressaltou o artilheiro.

Em suma, Rodolfo deu mais um motivo para a torcida americana acreditar que o time pode chegar ainda mais longe. O duelo que vale uma vaga nas semifinais será na quarta-feira que vem (18), às 21h30, no Independência.