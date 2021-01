O Atlético ganhou o jogo contra o Santos, mas pode ter perdido seu principal jogador para os próximos jogos. Aos 25 minutos do segundo tempo, o atacante Keno caiu de mal jeito no gramado e precisou ser substituído.

De acordo com a assessoria do clube, o jogador teve uma luxação no cotovelo, que saiu do lugar e foi recolocado no lugar ainda no vestiário. Ele foi conduzido posteriormente ao hospital.

Artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, o camisa 11 anotou 10 gols na competição mais importante do país e também protagonizou diversas assistências; uma delas no segundo tento do Galo contra o Peixe, nesta terça-feira (26), convertido pelo venezuelano Savarino.

Peça importante no time de Jorge Sampaoli, Keno tem grande contribuição no setor ofensivo, que voltou a ser o mais efetivo da Série A. Agora, com 56 gols, o alvinegro tem um a mais que o líder Internacional.