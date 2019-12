Como pode o artilheiro do Atlético em 2019 não ter permanência garantida no clube na próxima temporada? Com 14 anotados e contrato até o fim do ano que se aproxima, o atacante Ricardo Oliveira ainda não sabe se seguirá no alvinegro. Contudo, apesar da "chuteira de ouro", ele acumula números ruins, principalmente após a Copa América.

Desde o retorno do time às atividades, na goleada sofrida para o rival Cruzeiro, por 3 a 0, na Copa do Brasil, o camisa 9 foi acionado em 18 das 32 partidas realizadas, e atuou durante os 90 minutos (desconsiderando acréscimos) em apenas cinco delas.

Reserva do argentino Franco Di Santo, Oliveira não sabe o que é balançar a rede, função que se destacou durante a carreira de sucesso, desde agosto. O último tento anotado por ele foi na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no dia 10.

Não utilizado nos últimos cinco duelos do Atlético na temporada, a última participação do Pastor com a camisa alvinegra foi no clássico contra a Raposa, em 10 de novembro, no empate sem gols. Na ocasião, ele entrou em campo faltando um minuto para o término.

Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, o jogador, que esteve bem próximo do São Paulo no meio do ano, não descarta a possibilidade de deixar o Galo. No Sul do país, fala-se nos bastidores do interesse do Grêmio; outro clube que poderia ser o destino de Oliveira é o Santos. Contudo, nada confirmado ainda pelas partes.