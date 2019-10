Meia-atacante de origem, reforço para o setor ofensivo da equipe quando contratado e artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que possa parecer, as informações se tratam do volante do Atlético. Atuando à frente da zaga atleticana, Nathan vem se destacando nos últimos jogos e, aos poucos, caindo nas graças do torcedor.

Apesar da atuação discreta contra o São Paulo, ainda repercute o grande jogo do volante desde que chegou ao Atlético. Diante do Santos, Nathan foi considerado o melhor jogador em campo principalmente pelo poder de marcação apresentado. Segundo ele, os elogios também vieram de Vagner Mancini.

“O Mancini comentou comigo que no jogo contra o Santos eu mesmo optei por dar uma segurada, já que o Elias estava saindo um pouco mais. Ele disse que ficou feliz com meu posicionamento, de recuar um pouco mais para garantir que o time ficasse bem na cobertura das jogadas”, disse o dono de cinco dos 15 desarmes do Galo na partida.

Além de expor a péssima fase dos atacantes atleticanos, o fato de Nathan ser um dos artilheiros da equipe no Brasileirão, com quatro gols, demonstra que o jogador ainda carrega consigo as características do início de sua carreira, quando era constantemente convocado para as categorias de base da Seleção Brasileira como um “camisa 10”.

Mesmo assim, Nathan garante que sua primeira preocupação ainda é com o setor defensivo da equipe.

“No primeiro momento, penso em ajudar a equipe a não sofrer gols, já que estou jogando mais recuado, mas às vezes surge o espaço, e tento ir para a frente, se possível, para fazer o gol”, declarou.

Permanência

Jogador ligado ao Chelsea até metade de 2020, Nathan tem contrato de empréstimo com o Atlético somente até o final da atual temporada. No entanto, o atleta declarou mais uma vez que sua vontade é permanecer no Galo.

"Aqui é um lugar que eu gosto muito, me sinto muito bem. Já falei com meu pai (empresário) que minha vontade é ficar, mas isso aí eu vou deixar nas mãos dele, e focarei nos jogos", finalizou.

* Colaborou Hugo Lobão, sob supervisão de Thiago Prata