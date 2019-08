Classificado para a segunda fase do Campeonato Mineiro Sub-20, o Atlético entra em campo neste sábado (24) para o duelo de ida das quartas de final, diante do Betis FC, no estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco, na Região Metropolitana.

Com a melhor campanha, o Galo somou 33 pontos em 15 jogos, e anotou 39 gols, tendo o melhor ataque da competição até então. Desses 39, nove foram feitos pelo atacante Guilherme Santos, artilheiro da equipe e do campeonato.

"Estou muito feliz de estar ajudando a equipe de alguma fora, e tudo isso acontece porque nosso grupo é muito unido, somos uma família. Aqui não tem vaidade, vamos seguir trabalhando de forma humilde para podermos ir cada vez mais longe", comenta Guilherme.

"É um momento especial para mim, o melhor ano da minha carreira até aqui. Estou cada dia mais motivado, mais contente com tudo que tem acontecido e espero ajudar o Galo ainda mais - acrescentou o camisa 9, que durante a Copa América treinou com a seleção Brasileira na Cidade do Galo.

Atuando em duas competições, o Brasileiro Sub-20 e o Mineiro, o Galo mede forças com o Betis neste sábado. A partida de volta acontece no domingo (1), no estádio das Alterosas, em Belo Horizonte.