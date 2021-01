Recém-promovido ao Módulo I do Campeonato Mineiro, o Athletic, de São João Del Rey, terá um torcedor ilustre para a disputa da elite do Estadual. Artilheiro da Série A, com 16 gols marcados pelo Internacional, o atacante Thiago Galhardo se manifestou via rede social e declarou apoio ao principal clube da cidade onde nasceu.

Na conta oficial do alvinegro no Instagram, foi postada nesta quinta-feira (14), dia do famoso #TBT (Throwback Thursday), uma foto de Gabriel Galhardo, irmão do jogador do Colorado, que já teve passagem pelo Athletic. O meia, que disputou a Série C pelo Londrina, inclusive, deve reforçar a equipe no Mineiro e ser anunciado ainda nesta tarde.

Nos comentários, Thiago brincou, dizendo que ficou com ciúme da postagem, já que, assim como o irmão, também já vestiu a camisa.

"Agora fiquei com ciúmes. Estarei de longe, mas acompanhando e torcendo por uma belíssima campanha no Mineiro 2021. Boa sorte", escreveu Thiago.