Três gols nos últimos três jogos, titularidade garantida e o posto de artilheiro do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado de Arthur Caike e Marcelo Moreno (cada um com três bolas na rede). Airton vem colhendo os frutos do empenho do dia a dia de treinos e levando essa eficácia para as partidas.

"Resultado de muito trabalho. Trabalho bastante finalização nos treinos e estou conseguindo fazer isso nos jogos", destacou o avante de 21 anos e natural de Belém (PA).

O mais recente tento se deu na vitória por 1 a 0 em cima do Botafogo-SP, na última sexta-feira (6), em Ribeirão Preto, resultado que fez o Cruzeiro chegar a 23 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Foi uma vitória bastante difícil. Pontuar fora de casa é difícil. Mas com o empenho de toda a equipe e da comissão técnica conseguimos sair vitoriosos desse jogo", enfatizou Airton, focado no próximo embate.

A Raposa vai encarar o Guarani, num confronto direto, pois o time de Campinas tem um ponto a mais que os celestes na classificação. O duelo acontecerá no Mineirão, nesta segunda-feira (9), às 20h, pela 21ª rodada da competição nacional.