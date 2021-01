Rafael Sóbis voltou ao Cruzeiro para se tornar o protagonista do time na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Para infelicidade da torcida estrelada, a maioria do time não tinha – e não tem – o mesmo nível do atleta, tanto em termos técnicos, quanto no quesito gana, como ficou novamente evidente no triunfo por 2 a 1 sobre o Operário-PR, na noite desta quarta-feira (20), no Independência.

Com um gol anotado sobre o time paranaense, Sóbis se isolou na artilharia da Raposa na Segundona, agora com seis bolas na rede ou 0,42 por partida.

A importância do atacante não para por aí. Dos 16 gols que a equipe celeste marcou desde o retorno do avante à Toca, o atleta colaborou diretamente em 43,75% dos tentos dos azuis de sua reestreia para cá (contabilizando seis gols e uma assistência).