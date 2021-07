O Cruzeiro está perto de perder um de seus principais jogadores na temporada. Artilheiro da Raposa na temporada, com sete gols, o volante Matheus Barbosa deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Atlético-GO.

Emprestado ao Avaí ao clube estrelado até o final da temporada, o meio-campista tinha uma cláusula no contrato que previa a liberação imediata do atleta em caso de interesse de alguma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro.

O acordo só estipulava uma compensação financeira ao Cruzeiro caso o jogador fosse negociado em definitivo. Como Barbosa vai ser cedido ao Dragão até o final do Brasileirão, a Raposa não receberá nenhum tipo de indenização.

A informação sobre a negociação do volante com o Atlético-GO foi publicada inicialmente pelo site “Mais Goiás” e confirmada pelo Hoje em Dia. Procurado pela reportagem, o Cruzeiro, via assessoria de comunicação, ainda não de manifestou sobre o caso.

Contratado no início da temporada, Matheus Barbosa, de 26 anos, vai deixar o Cruzeiro com 27 jogos no currículo. No último deles, o revés para o Remo por 1 a 0, nessa terça, foi expulso, após receber dois cartões amarelos.

Sem reposição

Além de ser peça importante no time comandado pelo técnico Mozart, Barbosa tem a ausência sentida também pelo fato de que a Raposa não vai poder ir ao mercado buscar uma reposição.

Isso porque, o clube estrelado está impedido pela Fifa de registrar novos jogadores, em razão de uma dívida com o Defensor, do Uruguai, pela compra do meia-atacante Arrascaeta, em 2015.

Além do péssimo momento em campo, representado pela presença na zona de rebaixamento da Série B, a Raposa convive com uma situação financeira muito delicada.

Tal instabilidade, refletida nos recorrentes atrasos salariais, é fator que pode ser determinante para que outros jogadores deixem o clube ainda no decorrer da temporada.