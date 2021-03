Autor de três dos 12 gols do Atlético na temporada, o atacante Marrony vai se tornando um dos principais destaques da "equipe alternativa" do alvinegro, líder do Campeonato Mineiro. Com 12 pontos e 100% de aproveitamento, o Galo bateu o Patrocinense por 3 a 1 na tarde deste sábado (13).

Contratado em junho do ano passado e com contrato até 2025, Marrony vai mostrando para o técnico Cuca, que ainda não se apresentou na Cidade do Galo, que tem condições de brigar por uma vaga no sistema ofensivo. Apesar da concorrência, o jovem larga na frente neste início de temporada e já é o artilheiro da competição estadual.

Contudo, por ironia do destino e uma falta boba aos quase 40 minutos, ele não poderá entrar em campo na próxima sexta-feira (19). Em seu último lance neste sábado, o atacante acabou levando o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Coimbra, em jogo que pode marcar a estreia no argentino Nacho Fernández.