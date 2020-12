O São Paulo vai ter um importante desfalque para o duelo com o Atlético, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do Tricolor Paulista na competição, o atacante Luciano teve diagnosticado um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda, e vai ficar de fora do confronto direto pela liderança do torneio.

A informação foi divulgada pelo São Paulo, na tarde, desta segunda, por meio das redes sociais.

O atacante sentiu o problema ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena.

Substituto de Luciano no jogo, Pablo é o favorito para iniciar jogando contra o Galo.

Outras opções do técnico Fernando Diniz para o setor são: Vitor Bueno, Toró, Tréllez e Gonzalo Carneiro. Paulinho Bóia segue no período de transição da preparação física para as atividades em campo.



Única contratação do time paulista na temporada, Luciano ocupa a terceira posição na tabela de artilheiros do Brasileirão, com 12 gols, atrás apenas de Thiago Galhardo (Internacional), que marcou 15 gols e Marinho (Santos), que balançou as redes em 14 oportunidades.

Na segunda colocação do Brasileirão, com 46 pontos, o Galo busca o triunfo no Morumbi para reduzir a diferença do São Paulo na liderança para apenas um ponto, e esquentar ainda mais a briga pela ponta da tabela.