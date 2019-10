No G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o América vai ter um importante desfalque no duelo como Figueirense, no próximo sábado (12), às 19h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Autor de três gols, nos últimos três jogos, o zagueiro Ricardo Silva recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no Independência, e fica de fora do confronto com o time catarinense.

A suspensão vem justamente no momento em que o capitão vive uma fase artilheira com a camisa alviverde. Antes de abrir o placar na vitória sobre o Bragantino, Ricardo já havia balançado as redes nos dois jogos anteriores do Coelho, contra Coritiba e CRB.

Sem Pedrão, lesionado, o técnico Felipe Conceição tem à disposição os jovens Luisão e João Cubas, da base do clube, que vêm sendo relacionados nas últimas partidas.

Outra opção seria Conceição improvisar um jogador de outra posição na zaga, ao lado de Lucas Kal.

Nesse cenário, o volante Flávio e o lateral-direito Leandro Silva surgem como alternativas para compor o setor.

