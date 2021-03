Líder do Campeonato Mineiro, com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas, o Atlético volta a campo nesta sexta-feira (19) e encara o Coimbra, a partir das 17h30, no Mineirão. Assim como aconteceu em 2020, a estreia de um treinador no Galo pode também ser o último jogo antes da paralisação do futebol no Estado.

No ano passado, quando Jorge Sampaoli fez o debute em Nova Lima, na vitória por 3 a 1 sobre o Leão do Bonfim, as atividades foram interrompidas devido à pandemia do novo coronavírus e só voltaram em julho. Com a elevação dos casos de infeccções, internações e mortes, isso pode voltar a acontecer, agora com Cuca. Porém, a expectativa é que a volta seja bem mais rápida.

Na próxima semana, a Federação Mineira se reunirá novamente com representantes do Governo e da Secretária de Saúde para tentar o prosseguimento da competição. Na chamada Onda Roxa, Minas Gerais tem toque de recolher a partir das 20h em todos os municípios e, por decreto do governador, as práticas esportivas são proibidas até, no mínimo, 30 de março.

“Dentro do nosso CT nós temos todos os cuidados tomados. O uso de máscara em todos os momentos que existe contato em ambientes fechados. Nós temos toda a estrutura acompanhada de álcool em gel, máscaras disponíveis para todo mundo. Ou seja, todos os cuidados para garantir a segurança de todos, nós tomamos aqui dentro. Dessa maneira nós temos, então, um ambiente seguro. Além de, antes dos jogos, todos os atletas e aqueles que vão ao estádio são testados”, destacou Rodrigo Lasmar, chefe do Departamento Médico do Atlético.

“Semana passada nós fizemos uma palestra para os jogadores onde nós reforçamos todos os cuidados, todas as diretrizes que seguimos, o protocolo que é orientado pela CBF e agora, no Mineiro, pela FMF, então é sempre importante conscientizar o atleta para que ele possa levar essa informação para a sua casa, para que exista essa tranquilidade de que ele está em um ambiente seguro, pode trabalhar com tranquilidade e também que seus familiares também estão sendo monitorados”, acrescentou.