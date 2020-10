Assim como aconteceu em 2000, na sua primeira passagem pela Toca da Raposa, Luiz Felipe Scolari vai estrear no comando técnico do Cruzeiro diante de um clube paranaense. A primeira partida do treinador será nesta terça-feira (20), contra o Operário-PR, às 21h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada da Série B.

Há 20 anos, Felipão iniciou sua história na Raposa em 30 de julho de 2000, na primeira rodada da Copa João Havelange, o Campeonato Brasileiro daquele ano.

A primeira passagem de Luiz Felipe Scolari pelo Cruzeiro, em 2000 e 2001, foi vitoriosa, mas começou com uma derrota de 2 a 0 para o Athletico-PR, no Mineirão, na estreia na Copa João Havelange A primeira passagem de Luiz Felipe Scolari pelo Cruzeiro, em 2000 e 2001, foi vitoriosa, mas começou com uma derrota de 2 a 0 para o Athletico-PR, no Mineirão, na estreia na Copa João Havelange

O Cruzeiro recebeu o Athletico-PR, em partida que foi disputada no Mineirão, e foi derrotado por 2 a 0. Os gols do Furacão foram marcados por Emerson e Kelly, que depois vestiu a camisa cruzeirense.

Apesar do início ruim, a Raposa fez grande campanha naquele Campeonato Brasileiro. Terminou o Módulo Azul, correspondente à Primeira Divisão, na primeira colocação, e chegou às semifinais, quando caiu diante do campeão Vasco.

Agora, o desafio de Scolari é fazer nova grande campanha no comando do Cruzeiro, mas o objetivo dessa vez é tirar o time da Série B do Brasileiro.

Aproveitamento

Na Copa João Havelange, a Raposa alcançou nos 24 jogos da primeira fase um aproveitamento de 62,5%, com 45 pontos em 72 disputados.

Felipão será o comandante da Raposa em 22 jogos da Segunda Divisão nacional, com 66 pontos em disputa. E o aproveitamento de 2000 não deve ser suficiente para levar o time de volta à Série A do Brasileirão, pois representaria a conquista de 41 pontos, que somados aos 13 atuais, totalizariam 54.

Pelas projeções matemáticas, dificilmente o quarto colocado da Série B marcará menos de 60 pontos.

De toda forma, o que moveu Felipão nessa volta ao Cruzeiro foi justamente o desafio de tentar tirar o clube da Série B.

Para isso, será fundamental uma estreia diferente daquela que ele teve em 2000, na primeira passagem pelo clube.

A FICHA DA ESTREIA DE FELIPÃO EM 2000

CRUZEIRO 0

André; Cléber Monteiro, Cris, Rodrigo e Sorín (Alonso); Donizete Oliveira, Ricardinho, Jackson (Zé Roberto) e Geovanni; Müller e Oséas (Fábio Júnior). Técnico: Luiz Felipe Scolari

ATHLETICO-PR 2

Flávio; Luizinho Netto (Héverton Martins), Emerson, Reginaldo e Fabiano; Marcus Vinícius, Goiano, Kléberson (Silas) e Perdigão; Kelly (Silvinho) e Kléber Pereira. Técnico: Artur Neto

DATA: 30 de julho de 2000

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 1ª rodada da Copa João Havelange

GOLS: Emerson, aos 43 minutos do primeiro tempo; Kelly, aos 32 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Romildo Corrêa, auxiliado por Arthur Alves Júnior e Nilson de Souza Munção, todos de São Paulo

PÚBLICO: 9.596

RENDA: R$ 84.529,00