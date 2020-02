Nome: Diego Tardelli Martins. Profissão: camisa 9 do Galo. Nove mesmo! Foi com o 9 nas costas, as listras pretas e brancas em seu traje e o escudo do Atlético no peito que o avante fez história. E, assim como em 2013, ele deverá reivindicar o número para trilhar mais um capítulo de sua trajetória no clube onde é ídolo – embora ainda não tenha oficializado o pedido.

Na primeira passagem pelo time alvinegro, iniciada em 2009, Tardelli brilhou com a camisa 9 do Galo. Quando Obina chegou em 2010, o Don Diego continuou a usar o número, enquanto o Obination utilizava a 27.

No retorno ao Atlético, em fevereiro de 2013, Tardelli fez um 'apelo' a Jô, então dono da 9 alvinegra. “Gostaria de usar a 9 novamente. Acho que era o Jô quem estava com ela, mas depois eu converso com ele, vou aproveitar que estamos concentrados e vou lá no quarto dele”, afirmou.

Antes de fazer o pedido, o atacante já tinha um plano B caso Jô não aceitasse ceder a camisa 9. “Pode ser a 9 ou a 99. Tem a 13 também. Contanto que dê sorte a mim e ao Atlético, pode ser o número que for”, comentou Tardelli, que ganhou a 9 de volta. Jô, por sua vez, passou a usar o número 7.

Deu sorte: ambos foram campeões da Libertadores. Jô se tornou o artilheiro da competição, com sete gols, um a mais que Tardelli.

Atualmente, o dono da 9 do Galo é Ricardo Oliveira, reserva da equipe comandada por Rafael Dudamel. O treinador, aliás, comemorou a vinda do DT9. “Pela referência que tenho do Tardelli, pode ser um homem de área, como um 9, ou segundo atacante. Vamos fazer o melhor para que ele corresponda à expectativa”, disse o comandante.

O novo reforço atleticano chegou no início da tarde deste sábado (15) em Confins e será apresentado neste domingo (16), antes do duelo com a Caldense, no Mineirão.

Relembre o desempenho de Tardelli por temporada no Galo

Total de jogos: 219

Total de gols: 110

Média: 0,5

2009

Jogos: 56

Gols: 42

Média: 0,75

2010

Jogos: 51

Gols: 25

Média: 0,49

2011

Jogos: 7

Gols: 6

Média: 0,85

2013

Jogos: 52

Gols: 18

Média: 0,34

2014

Jogos: 53

Gols: 19

Média: 0,35