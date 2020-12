A última semana de 2020 será decisiva para América e Atlético. Curiosamente, contra o mesmo adversário. Enquanto a equipe comandada pelo técnico Lisca ajusta os ponteiros para encarar o Palmeiras pelas semifinais da Copa do Brasil, com o jogo de volta marcado para quarta-feira (30), no Independência, o Sub-20 do Galo, do técnico Marcos Valadares, enfrenta o Alviverde, nesta terça (29), no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da modalidade.

Líder da Série B, com 60 pontos, o Coelho pode permanecer no topo da tabela caso a Chapecoense não derrote o Paraná, nesta segunda-feira (30). Com 99,99% de chances de acesso à elite, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o time do Lanna Drumond foca as atenções na Copa do Brasil. Na primeira partida, no Allianz Parque, o 1 a 1 foi encarado como excelente resultado. Para chegar à inédita decisão, o América precisa de vitória simples sobre os paulistas.

Já o Galinho, líder da primeira fase do Campeonato Brasileiro e vindo de vitória por 3 a 0 sobre o rival Cruzeiro, decidirá a vaga para as semifinais, em casa, no próximo domingo (3).

"Sabemos das dificuldades, pois o Palmeiras tem uma das bases mais vitoriosas do Brasil. Acabou de ganhar o Paulista Sub-20. No entanto, estamos preparados e temos totais condições de buscar um bom resultado em São Paulo", destaca o zagueiro Hiago.

"É importante levarmos qualquer vantagem para Belo Horizonte. Assim, vamos poder decidir em casa com boas chances de classificação", acrescenta o jogador.