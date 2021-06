O Atlético informou na tarde desta terça-feira (15), que o zagueiro Igor Rabello foi diagnosticado com a Covid-19. Segundo a assessoria de comunicação do Alvinegro, o jogador está assintomático e em isolamento em sua residência.

O Galo não informou a data em que Rabello positivou para a doença, mas é certo que o defensor vai desfalcar a equipe nos duelos com o Internacional, nesta quarta, às 19h, no Beira-Rio, e diante da Chapecoense, na próxima segunda, no Independência. Os compromissos serão válidos pela quarta e quinta rodada do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

Com a baixa, o técnico Cuca, que já não conta com Junior Alonso, à serviço da seleção paraguaia na Copa América, deve formar a dupla de zaga com Réver e Gabriel diante do Colorado.

As outras opções para o setor são Bueno e o jovem Micael. Ambos foram relacionados para a viagem à Porto Alegre.

Além de ficar fora do jogo no Beira-Rio, Igor Rabello não vai poder tomar a segunda dose da vacina conta a Covid-19, fabricada pelo laboratório chinês Sinovac, prevista para ser aplicada à delegação do Atlético nesta quinta, em Assunção, no Paraguai.

Na semana passada, o meio-campo Zaracho testou positivo para a Covid-19. O argentino também está assintomático e segue em isolamento.