Você confere nesta quarta-feira (2) mais uma edição do programa Hoje Esportes, uma parceria entre o jornal Hoje em Dia e a TV Promove, com notícias de Atlético, Cruzeiro e América.

O programa proporciona a interação da editoria de Esportes do Hoje em Dia com alunos do curso de Comunicação das Faculdades Promove, que são responsáveis pela produção e edição, além de participarem da apresentação, junto com dois comentaristas e o apresentador.

O Hoje Esportes será exibido de segunda a sexta-feira, de 18h às 19h, pelo Canal Universitário - 12 da Net.