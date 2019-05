Uma hora e sete minutos de muita explicação. Esse foi o tempo que durou a coletiva de imprensa com quatro membros da diretoria do Cruzeiro, usada para os dirigentes explicarem as acusações apresentadas em matéria do Fantástico, programa dominical da TV Globo.

O assunto que mais gerou polêmica foi o relacionado ao garoto Estevão Willian, de apenas 12 anos. O menino atua nas categorias de base do Cruzeiro e, de acordo com o Fantástico, o "pequeno" teve 20% dos direitos econômicos cedidos a um empresário que emprestou R$ 2 milhões ao clube.

Mas, como Estevão Willian tem menos de 16 anos, idade mínima que a legislação permite a assinatura de contrato profissional, o garoto não pode ter vínculo jurídico com o clube.

O assunto gerou um entrevero na sala de imprensa da Toca II, e a discussão seguiu a respeito do assunto.

"É legal! Você dá de garantia o que quiser. Não é ilegal, se você tiver um documento da CBF que é ilegal (Itair pediu que o repórter apresentasse o documento). Foi erro ou ilegal, você tem que perguntar. Não é ilegal, porque nós não vendemos. Enquanto ele estiver vestindo o manto sagrado do Cruzeiro, ele queira ou não e patrimônio do Cruzeiro. Não ter contrato ainda é questão de lei. Ele é tão bom jogador que o rapaz falou, se o Cruzeiro daqui para frente não tiver dinheiro, eu acredito que com esse eu vou receber e vocês vão me pagar, porque esse dificilmente dará errado", disse o vice-presidente de futebol Itair Machado.

Questionado se entendia como "legal" a cessão de direito econômico de jogadores - inclusive uma criança - como garantia de empréstimo, o dirigente respondeu. "O Cruzeiro tem departamento jurídico, se o departamento jurídico entende que pode dar de garantia e o Cruzeiro tiver que fazer outros empréstimos dando de garantia, o Cruzeiro vai fazer. O que eu pedi para o jurídico é que da próxima vez faça contrato sem dupla interpretação", explanou, dando sua explicação sobre o tema e afirmando que o atleta não foi vendido.

"É legal! O Cruzeiro pode dar de garantia qualquer patrimônio dele. Não pode vender, nos não vendemos. É ilegal vender jogador para particular ou terceiros. Você dar em garantia é outra coisa. O jogador é nosso! Enquanto ele estiver no Cruzeiro ele é nosso, com ou sem contrato", afirmou categoricamente.

Pra finalizar, Itair Machado ainda questionou ao repórter sobre um jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo time sub-12, com qual camisa Estevão Willian jogaria. "Se houver um jogo do sub-12 entre Cruzeiro e Palmeiras, ele vai jogar por quem? Me diga. (Cruzeiro, responde o repórter). Obrigado", finalizou Itair Machado.