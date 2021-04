Com a derrota do Cruzeiro para o Pouso Alegre por 1 a 0, neste domingo (18), no Manduzão, o Atlético praticamente garante a primeira colocação da fase classificatória do Módulo I até com um empate diante do Boa Esportes, às 16h, no Mineirão.

Com mais um ponto, a equipe do técnico Cuca chega a 22, três a mais que o vice-líder América. Na última rodada, o Galo encara o Athletic, no próximo sábado (24), às 19h, no Independência. No domingo (25), o Coelho encara a URT, às 16h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas.

O Atlético, de Cuca, deve garantir a primeira colocação do Estadual até com empate diante do Boa Esportes, neste domingo, no Mineirão

Com um empate, o Atléico não pode mais ser alcançado pelos americanos. Se perder, o time do técnico Lisca terá de vencer a URT e tirar uma diferença de 11 gols no saldo, o que é praticamente impossível.

Vencendo a URT, o América assegura, no mínimo, a segunda colocação e a vantagem de jogar as semifinais por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.