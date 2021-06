O goleiro Everson foi o personagem da derrota do Atlético por 2 a 1 para o Ceará, nesta quinta-feira (24), no estádio Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar das boas defesas durante o duelo, o camisa 22 falhou nos dois gols do Vovô.

No primeiro deles, foi tentar um lançamento com os pés, acabou acertando o meio-campo Lima, que bateu no contrapé do arqueiro para abrir o placar, logo aos dois minutos do primeiro tempo.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, nos instantes finais da partida, não conseguiu segurar uma cabeçada do zagueiro Gabriel Lacerda, e viu a bola escapar de suas mãos e entrar lentamente no gol.

Após a partida, Éverson se desculpou pelos erros e assumiu a culpa pelo revés no Castelão.

“Só pedir desculpas para o torcedor e os companheiros. Hoje infelizmente não foi uma noite feliz. Estava fazendo até uma boa partida, apesar do primeiro erro com a saída de bola, mas, de novo, acabei tendo um erro ali no final do jogo. Infelizmente hoje foi um dia ruim, mas continuar trabalhando, levantar a cabeça, a gente tem uma grande equipe. Vim aqui mesmo dar a cara a tapa, para assumir a responsabilidade da derrota hoje que foi toda responsabilidade minha”, disse o goleiro, em entrevista ao canal Premiere.

Sobre o segundo gol do Vovô, o camisa 22 deu sua versão para o lance, mas novamente não se eximiu da responsabilidade.

“O gramado atrapalhou. Eu sabia que se deu desse rebote poderia sobrar para o adversário. Quando eu caí com ela no chão, o gramado ali estava um pouco molhado, acabou escapando da minha luva. Mas não justifica. Poderia ter rebatido para o lado, dado o escanteio para o Ceará”.

Ataques nas redes

Everson foi bastante criticado por parte da torcida do Atlético durante o confronto com o Ceará.

Logo após o erro no primeiro gol, a atuação do goleiro se tornou um dos assuntos mais comentados no twitter.

Depois do apito final, o tom da cobrança aumentou, com muitos atleticanos pedindo a saída do camisa 22 do time titular.

Contratado em setembro do ano passado, por indicação do técnico Jorge Sampaoli, o goleiro soma 51 jogos e 48 gols sofridos com a camisa alvinegra.

Com 10 pontos, na sexta colocação, o Galo volta a campo no próximo domingo, para encarar o Santos, às 20h30, na Vila Belmiro.