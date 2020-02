Em situação bastante delicada no Campeonato Mineiro, Coimbra e Tupynambás se enfrentam neste domingo (1), às 17h, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

As duas equipes são as únicas duas que ainda não venceram no torneio e ocupam as duas últimas colocações na tabela de classificação.

Uma das principais esperanças do Coimbra para tentar reagir na competição, o atacante Victor Ribeiro comentou sobre o momento da equipe e mostrou otimismo na vitória, que pode tirar o time da vice lanterna.

“No meu ponto de vista acho que ainda faltam ajustarmos alguns detalhes. Mas um fator principal que ainda estamos construindo é a maturidade. Tenho certeza que com paciência vamos conseguir chegar nessa vitória. Todos sabemos da competência que esse grupo tem. Encaramos esse próximo jogo como uma final. Sabemos que será uma partida extremamente difícil entre duas equipes que precisam vencer. Mas estamos trabalhando forte durante a semana para chegar no domingo e conquistar com os três pontos”, contou.

Pausa importante

O atacante da equipe de Contagem também fez questão de destacar a importância da pausa da competição durante o Carnaval para a preparação do time para a parte final do Estadual.

“Nós estávamos precisando desse período de pausa para acertar alguns detalhes e também para descansar, porque a primeira metade do campeonato foi muito puxado para nós. Mas agora estamos com as energias recarregadas para esse primeiro jogo da segunda metade do campeonato que será muito importante para nossa equipe durante a competição”.

Com três pontos, o Coimbra deixa a zona de rebaixamento caso vença a partida, e Villa Nova, que tem quatro pontos, ou Boa Esporte, que tem cinco, não vençam na rodada.

O Villa enfrenta a URT, neste domingo, em Patos de Minas. No mesmo dia, o Boa recebe o Atlético, em Varginha.

Com apenas um ponto, o Tupynambás deixa a lanterna em caso de triunfo, mas dificilmente conseguiria deixar o Z-4 nesta rodada. Isso porque, mesmo se o confronto no Horto, o Baeta teria que torcer por uma derrota do Villa Nova e ainda descontar uma diferença de sete gols no saldo.