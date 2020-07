O atacante Everton Felipe não faz parte dos planos do Cruzeiro na busca pelo acesso à Série A do Brasileirão. Na manhã deste sábado (4), o clube informou a rescisão do vínculo com o avante, que pertence ao São Paulo.

“O Cruzeiro Esporte Clube informa que chegou a um acordo com o São Paulo Futebol Clube para o encerramento do contrato de empréstimo do atacante Everton Felipe. O Cruzeiro agradece aos serviços prestados por Everton Felipe e deseja boa sorte ao atleta na sequência de sua carreira”, informou a Raposa, por meio de sua assessoria de imprensa.

Everton Felipe chegou à Toca II neste ano e participou de nove partidas pelos celestes, não tendo balançado as redes uma vez sequer.

O atacante fez sua estreia pela equipe estrelada na vitória por 4 a 2 sobre o Tupynambás, no dia 2 de fevereiro, em Juiz de Fora. Na ocasião, também debutaram pelo Cruzeiro o lateral-esquerdo João Lucas, o volante Filipe Machado e os atacantes Jhonata Robert e Roberson.