Num momento em que os casos de infecção pela Covid-19 batem recordes assustadores no Brasil, um dos principais jogadores da atualidade no país dá péssimo exemplo à sociedade. Na madrugada desde domingo (14), o atacante Gabigol foi detido num cassino clandestino, que tinha centenas de pessoas reunidas. Ele foi encontrado, escondido, debaixo de uma das mesas do local.

Durante uma operação policial na zona sul de São Paulo, o jogador do Flamengo, assim como o cantor MC Gui, foram surpreendidos no estabelecimento que, além de ilegal, desrespeitava o decreto estadual que veta festas e aglomerações durante o período de pandemia.

O deputado Federal Alexandre Frota (PSDB-SP) participou da ação e divulgou vídeo em suas redes sociais.