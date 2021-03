No Atlético desde fevereiro, o atacante Huk resolveu mudar o visual na véspera do retorno do futebol em Minas, após 10 dias de paralisação por causa da Onda Roxa da Covid-19. Nesta quinta-feira (1), o alvinegro encara a Caldense, em Poços de Caldas, pela sexta rodada do Estadual.

Nesta quarta (31), Hulk chegou a Cidade do Galo com um cabelo diferente; algo comum durante toda a carreira. Acostumado com estas inovações, ele 'imitou' o estilo predador do companheiro Keno, aderindo às tranças. O camisa 11, por sua vez, também mudou o 'visu'. Ele, que já havia aderido ao 'corte curto', resolveu descolorir o cabelo.

Titular da equipe de Cuca no duelo contra o Coimbra, estreia do comandante, a dupla deve entrar em campo nesta quinta para encarar a Veterana no Sul de Minas. O jogo está marcado para às 17h30 no Ronaldão.