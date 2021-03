Um dos principais reforços do Atlético para a temporada 2021, o atacante Hulk traz na carteira de identidade o mesmo nome de um personagem, também nordestino, que fez história em Minas Gerais, mas pelo América: Givanildo.

Durante entrevista ao Esporte Espetacular, programa da TV Globo, o jogador de 34 anos contou essa história e a ligação com o treinador pernambucado de 72 anos. "Meu pai (Gilvan) é corinthiano; era fanático. Ele conta que o Givanildo jogava no Corinthians (na década de 1970) e, por isso, me deu esse nome".

Se o técnico é chamado de 'Rei do Acesso', Hulk espera ser o 'Rei dos Títulos' no Atlético. Atuando no Brasil após hiato de 15 anos, desde que deixou o Vitória, o jogador tem a proximidade com os filhos - os três moram com a mãe na Paraíba - como combustível para brilhar em solo tupiniquim.

"Isso pesou bastante. Meus filhos estarem no Brasil. Pensei bastante, conversei bastante com minha esposa. Tinhamos propostas da Europa, do mundo árabe. Apareceram coisas no Brasil também, mas o projeto do Atlético é muito bom. Valeu a pena esperar mais um pouco", contou.