O Cruzeiro tem um desfalque de última hora para o duelo das 19h deste sábado, contra o Juventude. Após os exames realizados nos atletas, o atacante Thiago foi diagnosticado positivo para a Covid-19 e já está em isolamento.

De acordo com a informação passada pela Raposa, por meio da assessoria de comunicação, o jogador está assintomático e mantém comunicação constante com os profissionais do departamento médico do clube.

Cruzeiro e Juventude se enfrentam em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.