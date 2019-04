A equipe sub-20 do Cruzeiro venceu o Corinthians nessa quinta-feira (11) por 2 a 0. A partida válida pela fase quartas de final da Copa do Brasil da categoria foi realizada na Arena do Calçado, em Nova Serrana

Os dois gols da vitória celeste foram marcados no segundo tempo, anotados por Welinton e Thiago. Os dois jovens saíram do banco de reservar para ajudar a construir a boa vantagem levada para o jogo da volta, com mando dos paulistas.

O primeiro gol da Raposa veio aos 29 minutos da segunda etapa após um contra-ataque puxado e finalizado por Welinton, que havia entrado instantes antes. Aos 37 minutos, de cabeça, Thiago deu números finais à partida.

O jogo de volta entre as duas equipes vai acontecer no Parque São Jorge, em São Paulo, na próxima quinta-feira (17) às 15h. Os jovens comandados pelo Técnico Ricardo Resende podem até perder por um gol de diferença que avançam para as semifinais do torneio

O Cruzeiro entrou em campo na Arena do Calçado coma seguinte escalação: Marlon; Weverton, Cacá, Edu e Matheus Pereira (Luiz Gustavo); Rômulo, Éderson, Jadsom e Michel (Adriano); Maurício (Welinton) e Vinícius Popó (Thiago)