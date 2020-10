Dono do ataque mais positivo da atual edição do Campeonato Brasileiro, com 31 gols anotados em 16 jogos disputados, o Atlético terá pela frente no próximo sábado (24) o time com a segunda defesa mais vazada. O Sport, time pernambucano, já sofreu 26 tentos, em 17 partidas, e perde apenas para o Goiás neste quesito. O Esmeraldino levou dois a mais.

Além disso, o Leão da Ilha, ao lado de Palmeiras e Vasco, são os times com maior número de derrotas consecutivas: são quatro no total. Ocupando a 11ª colocação na tabela, o Sport é o 12º melhor visitante da competição mais importante do país, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.

O Galo, por sua vez, ocupa o topo da classificação no quesito "mandante". Com 91% de aproveitamento, o time comandado por Jorge Sampali acumula 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota em Belo Horizonte.

O duelo está marcado para às 21h, no Mineirão. Terceiro colocado, o Atlético busca vencer para não deixar com que Inter e Flamengo, que se enfrentam no domingo (25), abram mais vantagem. As duas equipes têm 34 pontos, três a mais que os mineiros.

Retrospecto

Belo Campeonato Brasileiro, este será o 40º confronto entre Galo x Leão. Hegemônico sobre o adversário, o Atlético tem 14 vitórias contra 9 do rival; outras 16 partidas terminaram empatadas. O alvinegro fez 54 gols e levou 50.

Ao todo, contabilizando outras competições e também amistosos, foram 53 jogos. O Atlético venceu 21, empatou 18 e perdeu 14, além de balançar a rede 76 vezes e ter sofrido outros 69.