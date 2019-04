O Athletico-PR ampliou a sua boa campanha na Copa Libertadores. Nessa terça-feira, a equipe brasileira recebeu o Tolima na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Grupo F, e venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Guimarães.



Com o triunfo, o Athletico chegou a nove pontos, na liderança isolada, seguido pelo Boca Juniors, com quatro, mesma pontuação do próprio Tolima. Fechando a rodada, o Boca recebe o Jorge Wilstermann, lanterna da chave com dois pontos, na quarta-feira, na Bombonera, em Buenos Aires.



O Athletico dominou a partida desde o início, mas não conseguia transformar a vantagem na posse de bola em chances de gol. No primeiro tempo, a partida ficou mais disputada no meio de campo, com muita marcação de ambas as equipes, mas poucos lances de perigo.



O Tolima, por sua vez, apostava em contragolpes e chegou a assustar o goleiro Santos em alguns momentos, mas sem muito sucesso. O jogo só esquentou mesmo na etapa final, com o Athletico mais incisivo.



Logo aos sete minutos do segundo tempo, o time brasileiro teve uma grande chance em cruzamento de Nikão que Renan Lodi completou de primeiro e acertou o travessão. No rebote, Rony tentou dominar e foi derrubado. Os jogadores atleticanos pediram pênalti, mas o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela mandou o jogo seguir.



A pressão continuou e, no lance seguinte, Rony chegou a driblar o goleiro, mas sem ângulo, finalizou na rede pelo lado de fora. De tanto o time paranaense insistir, o gol da vitória saiu aos 33 minutos. Bruno Guimarães arriscou de fora da área e a bola desviou na defesa colombiana, traindo o goleiro Montero e morrendo no fundo do gol.



O visitante ainda tentou responder nos minutos finais, mas não conseguiu entrar na defesa brasileira, que garantiu mais uma importante vitória na Libertadores, ficando mais perto da vaga nas oitavas de final.



FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 X 0 TOLIMA



ATHLETICO-PR - Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Camacho, Lucho González (Tomás Andrade), Bruno Guimarães e Nikão (Marcelo Cirino); Rony e Marco Ruben (Paulo André). Técnico: Tiago Nunes.



TOLIMA - Montero; Castrillón, Quiñónes, Mosquera e Leyvin Balanta (Vargas); Vásquez (Robles), Carrascal, Gordillo (Valdés), Luis González e Alex Castro; Marco Pérez. Técnico: Alberto Gamero.



GOL - Bruno Guimarães, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Fifa/Venezuela).

CARTÕES AMARELOS - Santos (Athletico); Castrillón, Vásquez, Carrascal e Marco Pérez (Tolima).

RENDA - R$ 411.335,00.

PÚBLICO - 19.994 pagantes (20.066 total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).