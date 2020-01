O Cruzeiro renovou recentemente o contrato do zagueiro Cacá, mas poderia ter perdido a jovem revelação de sua categoria de base. É que o Athletico-PR apresentou nas últimas semanas uma proposta para comprar 50% dos direitos econômicos do jogador.

Segundo apurou o Hoje em Dia, o Furacão enviou proposta oficial de R$ 9,05 milhões (Dois milhões de euros) pela metade dos direitos de Cacá. O presidente do Athletico-PR, Mário Celso Petraglia, confirmou à reportagem essa tentativa de compra junto ao Cruzeiro.

"Sim, enviamos proposta pelo jogador Cacá. Antes do Vittorio (Medioli) se desligar do Conselho Gestor, mandamos a oferta, e ela foi apresentada na última reunião dele à frente desse núcleo de gestão. Mas o Cruzeiro nos informou que não venderia e acabou renovando o contrato do atleta. Essa é a verdade dos fatos", confirmou o dirigente do time paranaense ao Hoje em Dia.

De acordo o último balanço patrimonial do Cruzeiro, Cacá teria 70% dos seus direitos econômicos ligados ao clube celeste. No entanto, o Banco BMG alega, conforme publicado pelo Superesportes, ter 35% do zagueiro. Informação contestada dentro da própria Raposa.

O Ubaense, clube atualmente com atividades suspensas na Federação Mineira de Futebol, seria o detentor de outros 30%.

Na última segunda-feira o Cruzeiro anunciou a renovação contratual de Cacá, esticando o vínculo do jogador até dezembro de 2022. O acordo anterior vencia no fim deste ano, o que possibilitaria ao atleta, a partir de junho, assinar um pré-contrato com outro clube.