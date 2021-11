Em duelo que abre a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Atlético se enfrentam nesta terça-feira (16), às 16h, na Arena da Baixada.

Com 68 pontos, o Galo lidera a competição com oito pontos de vantagem para o Flamengo, que aparece na segunda colocação neste momento.

O Furacão, por sua vez, é o 11º colocado, com 41 pontos. Apesar de ter pela frente um dos jogos mais esperados da rodada, o time paranaense divide o foco com a final da Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino, marcada para o próximo sábado, em Montevidéu, no Uruguai.

Provável escalação do Atlético

Para o confronto com o Athletico-PR, o Galo não vai poder contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dodô é o substituto imediato.

Na lateral direita, Mariano, substituído no decorrer da partida contra o Corinthians, na última quarta, com dores no músculo posterior da coxa esquerda, é dúvida. Caso seja vetado, Guga deverá ganhar nova oportunidade.

No meio-campo, Jair, acionado apenas no segundo tempo diante do Timão, pode reaparecer no lugar no de Tchê Tchê.

Nacho Fernández, ausente na última rodada, em razão de um desconforto muscular, também foi vetado do compromisso desta terça.

Outros desfalques certos são o paraguaio Junior Alonso, o equatoriano Alan Franco, o chileno Eduardo Vargas e o venezuelano Savarino, a serviço de suas respectivas seleções.

A provável escalação do Galo para encarar o Athletico é formada por: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê (Jair) e Zaracho. Keno, Hulk e Diego Costa.

Provável escalação do Athletico

Para encarar o Galo, o Athletico-PR não vai poder contar com o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Zé Ivaldo é o provável substituto.

Ausente na derrota para o Internacional, na última rodada, justamente pelo acúmulo de cartões, o lateral-esquerdo Abner volta a ficar à disposição do técnico Alberto Valentim.

Os meio-campistas Erick e Fernando Canesín, desfalques no último fim de semana, por conta de dores no joelho e no tornozelo, respectivamente, podem reaparecer na equipe, provavelmente como opções no banco de reservas.

Caso decida mandar o que tem melhor a campo, o Furacão deve começar jogando com: Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Nicolás Hernández; Marcinho, Christian, Léo Cittadini e Pedrinho; Nikão, Terans e Renato Kayzer.

Arbitragem

O duelo terá arbitragem de Sávio Pereira Sampaio, que será auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior. Trio do Distrito Federal.

Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, será o árbitro de vídeo.

Transmissão

A partida será transmitida pela Globo, para Minas Gerais.