Entrar em cena em momentos delicados já faz parte da rotina do jovem zagueiro Arthur. Aos 20 anos, ele fez sua estreia na equipe principal do Cruzeiro em 2017, quando a equipe convivia com uma série de lesões no setor. Emprestado ao Tombense no início de 2019 e, em seguida, a dois clubes de Portugal, o prata da casa retornou em 2020 com a missão de ajudar na chamada "reconstrução" da Raposa.

Contudo, foi neste momento de paralisação do futebol, devido à pandemia do novo coronavírus, que o promissor Arthur assumiu, talvez, o mais importante desafio como atleta profissional. Pelas redes sociais, o zagueiro leiloa três camisas autografadas; o interessado que fizer lance maior, em cestas básicas, levará o prêmio.

Confira o "leilão beneficente" de Arthur: