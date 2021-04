O América segue ativo no mercado de transferências. Na tarde desta terça-feira (13), o Coelho anunciou a contratação do lateral-direito Eduardo até dezembro de 2022.

Aos 34 anos, o jogador vem do Ceará, equipe em que atuou nas duas últimas temporadas.

No Alviverde, chega para disputar posição com Diego Ferreira, atual titular, e com o jovem Thalys, utilizado pelo técnico Lisca no início do Campeonato Mineiro.

Eduardo é a nona contratação do América para a temporada. Antes dele, chegaram ao CT Lanna Drumond o zagueiro Ricardo Silva, o volante Juninho Valoura, os meias Bruno Nazário Ramon e os atacantes Ribamar, Leandro Carvalho, Yan Sasse e Luiz Fernando.

Currículo

Revelado pelo CRB, o lateral-direito é bastante rodado no futebol brasileiro, inclusive pela Série A do Campeonato Brasileiro, competição que o Coelho vai disputar em 2021.

Entre as principais equipes defendidas pelo jogador estão Vasco, Criciúma, Bahia, Chapecoense, além do próprio Ceará.

Pelo Vozão, disputou seis jogos nesta temporada, sendo o último deles no dia 31 de março, no triunfo sobre o CSA, pela Copa do Nordeste.

Ficha do jogador

Nome completo: Carlos Eduardo Santos Oliveira

Data de nascimento: 20/11/1986

Local de nascimento: Maceió (AL)

Altura: 1,73 m

Clubes: CRB-AL (até 2006), Vasco-RJ (2007 e 2008), Duque de Caxias-RJ (2008), Guaratinguetá-SP (2009), River-PI (2009), Confiança-SE (2009 e 2010), Joinville-SC (2010 a 2013), Criciúma-SC (2014 a 2015), Athletico-PR (2015 a 2016), Bahia-BA (2016 a 2017), Chapecoense-SC (2018 a 2019) e Ceará-CE (2020 a 2021).

Principais títulos: Campeonato Brasileiro da Série C (2011), Copa do Nordeste (2017 e 2020), Campeonato Paranaense (2016), Copa Santa Catarina (2011, 2012 e 2013).