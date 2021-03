O América oficializou, na tarde desta terça-feira (30), a contratação do meia-atacante Yan Sasse, ex-jogador do Coritiba, até maio de 2022. Aos 23 anos, Yan disputou a última temporada pelo Caykur Rizespor, da Turquia, e pelo Coxa, fazendo parte do elenco rebaixado à Série B do Brasileirão.

Além do time paranaense, o jogador também teve passagens por Internacional e Red Bull Brasil-SP nas categorias de base, e pelo time principal do Vasco.

Yan Sasse e chega para ser a sexta contratação do Alviverde para temporada. Antes de Sasse, chegaram ao CT Lanna Drumond nesta temporada: o zagueiro Ricardo Silva, o volante Juninho, e os atacantes Leandro Carvalho, Ribamar e Luiz Fernando.

O meia-atacante Bruno Nazário, que disputou a última temporada pelo Botafogo, já está em Belo Horizonte e acerta os últimos detalhes para ser anunciado pelo América.

Ficha do jogador

Nome completo: Yan Medeiros Sasse

Data de nascimento: 24/6/1997

Local de nascimento: Porto Alegre (RS)

Altura: 1,73 m

Clubes: Internacional-RS (2006 a 2010), Red Bull Brasil-SP (2011 a 2013), Vasco-RJ (2019), Caykur Rizespor-TUR (2019 a 2020) e Coritiba-PR (2013 a 2018; 2020 a 2021)

Principais títulos: Campeonato Paranaense (2017) e Taça Guanabara (2019)