Uma marca da Série A no sistema de pontos corridos é a hegemonia dos chamados grandes clubes, pois nas 18 edições disputadas o título sempre foi conquistado por um integrante do G-12 e o vice-campeonato só ficou com uma equipe fora deste grupo em 2004, quando o Athletico-PR foi segundo colocado numa disputa de taça com o Santos. A edição de 2021, após seis rodadas, apresenta uma configuração diferente em seu G-6 e tem mais integrantes da lista de favoritos ao título na zona de rebaixamento que nas primeiras posições.

Seis clubes carregam o favoritismo neste Brasileirão, entre eles, apenas o Palmeiras, que é quinto colocado, integra o G-6, grupo que assegura vaga na Copa Libertadores do ano que vem, sendo que os quatro primeiros vão diretamente à fase de grupos e os outros dois precisam disputar pelo menos duas etapas preliminares.

Atlético busca reabilitação diante do Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro, após derrota para o Ceará, na última quinta-feira, no Castelão

Entre os cinco favoritos ao título, o Atlético é sétimo colocado, o Flamengo, oitavo, o Internacional, 13º, e São Paulo e Grêmio integram a zona de rebaixamento, na 17ª e 20ª posições, respectivamente.

Decepção

Após estrear sendo derrotado pelo Fortaleza, por 2 a 1, de virada, em pleno Mineirão, o Galo conquistou três vitórias seguidas, todas por 1 a 0, sobre Sport, São Paulo e Internacional, e entrou no G-4.

Nas duas últimas partidas, o time do técnico Cuca decepcionou e caiu na tabela. Na última segunda-feira, empatou por 1 a 1 com a Chapecoense, no Mineirão. Na última quinta-feira, foi derrotado por 2 a 1 pelo Ceará, no Castelão.

Esses dois tropeços diante de clubes que têm como objetivo principal evitar o rebaixamento à Série B impediram que o Atlético ocupasse a liderança isolada do Brasileirão, pois os cinco pontos perdidos diante de catarinenses e cearenses, se somados, deixariam o Galo com 15, um a mais que o líder Bragantino.

Futuro

Os dois tropeços transformam a partida do próximo domingo, contra o Santos, às 20h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada, num confronto ainda mais importante para o time do técnico Cuca, que não estará no banco de reservas por causa da expulsão no Castelão após a derrota para o Ceará.

Vencendo, e dependendo dos resultados dos concorrentes à sua frente, o Atlético pode chegar até à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O líder Bragantino tem quatro pontos a mais e não pode ser superado pelo Galo nesta sétima rodada.

Por outro lado, empate ou derrota podem jogar o time do técnico Cuca para a parte de baixo da tabela de classificação caso os times abaixo dele consigam resultados positivos em suas partidas.

É só a sétima de 38 rodadas, cerca de 18% do total do Brasileirão, mas o terceiro jogo seguido sem vitória diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pode custar caro ao Atlético numa competição que começa marcada pelo equilíbrio entre os participantes e com os favoritos enfrentando dificuldades.