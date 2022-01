Os resultados da temporada 2021 continuam chegando para o Atlético. Nesta quinta-feira (20), a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou o ranking de melhores clubes do ano passado e o Galo aparece em segundo colocado, atrás apenas do Palmeiras.

A posição do time alvinegro representa um grande avanço se comparada à do ano anterior, em que ficou em 147° lugar.

A boa pontuação do Atlético no atual ranking anual está relacionada à conquista do "Triplete Alvinegro" (Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) em 2021.

Neste ano, a lista da IFFHS soma 10 clubes e quatro deles são brasileiros. Além do Palmeiras e do Atlético, Flamengo e Athletico-PR também aparecem na lista.

Confira os times e suas pontuações:

Palmeiras (Brasil) - 322 pontos Atlético Mineiro (Brasil) - 313 pontos Manchester City (Inglaterra) - 300 pontos Chelsea (Inglaterra) - 289 pontos Flamengo (Brasil) - 289 pontos Dínamo Zagreb (Croácia) - 282 pontos Bayern de Munique (Alemanha) - 271 pontos Real Madrid (Espanha) - 262 pontos Ajax (Holanda) - 261 pontos Atlhetico Paranaense (Brasil) - 252 pontos

