A pandemia do novo coronavírus, que assusta milhões de pessoas nos quatro cantos do planeta, colocou em alerta o povo brasileiro e, em Minas Gerais, a ordem é de reclusão total. Esta nova rotina, complicada para muitos, deve afetar também a tradicional "vigília" feita pelos torcedores do Atlético em todo 25 de março.

Nos últimos anos, centenas e até milhares de torcedores se reuniram na porta da Sede do clube, localizada no Bairro de Lourdes, e, na tradicional festa de aniversário, brindaram mais um ano de vida do alvinegro. Com o medo de entrar na lista dos infectados, a tendência é que pouquíssimos ou até nenhum deles marque presença para assoprar a velhinha dos 112, comemorados na próxima quarta-feira.

Fundado em 1908, o Atlético se tornou o maior campeão estadual e um dos gigantes do futebol brasileiro. Sem festa in loco, o clube terá que recorrer às redes sociais para receber as felicitações e interagir com os milhões de apaixonados que o seguem.